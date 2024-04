Alluvione, a Vecchiazzano uno spettacolo teatrale di beneficenza

Nuovo debutto in scena per la Compagna teatrale Suxnovae, del Centro di Aggregazione Giovanile "La Tana" (servizio gestito dalla Cooperativa L'Accoglienza), quest'anno per la prima volta con un testo inedito, scritto da due dei giovani attori della compagnia. Lo spettacolo di beneficenza andrà in scena sabato 4 alle ore 21 e domenica 5 maggio alle 17, presso la Sala polivalente Maria Graffiedi a Vecchiazzano. Quest'anno la compagnia teatrale insieme alla cooperativa, ha scelto di devolvere gli incassi all'Associazione Genitori della Scuola Secondaria G. Mercuriale dei Romiti, quartiere colpito dall'alluvione dello scorso anno e ancora bisognoso di aiuti. Info e prenotazioni: sms o Whatsapp al 3409283116 scrivendo Nome, Cognome, data dello spettacolo e quantità biglietti.