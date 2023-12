Alla Sala Sal Luigi largo al teatro per bambini con "Accendiamo la notte"

Ssabato 9 dicembre alle ore 16.30 la Sala San Luigi propone lo spettacolo teatrale per bambini "ACCENDIAMO LA NOTTE" di Compagnia Quinte Strappate.



Elia e Teresa sono due fratelli con caratteri molto diversi... Solo una cosa li accomuna: alla fine di ogni giornata, poco prima di andare a letto, hanno una gran paura del buio. Ogni sera accendono lampade e lampadine per illuminare la notte e non rimanere mai al buio. Purtroppo, con tutta quella luce elettrica, la notte si spegne e non si possono più vedere la luce della luna e sentire i rumori della notte. Ed ecco che arrivano Buia e Lucio, due simpatici personaggi che insegneranno ai nostri amici a riscoprire la bellezza del buio, spegnendo le luci e accendendo la notte! Perché la notte è tutt’altro che buia e silenziosa, ma può diventare magica. Grazie a Buia e Lucio viaggeranno fin sulla Luna. È proprio lì infatti che si ritrovano tutte le cose importanti, ma di cui quotidianamente ci dimentichiamo: la pazienza, un sorriso, chiedere scusa, la gioia nel ricevere i giocattoli a Natale...e un sacco di calzini spaiati!



Spettacolo consigliato per bambine e bambini 3-7 anni



Biglietti acquistabili su Liveticket.it: Intero € 9,00 (dai 12 anni compiuti in su) + € 0,90 dp. Ridotto € 6,00 (dai 2 fino agli 11 anni compiuti) + € 0,60 dp. Verrà richiesto un documento in sala a conferma della riduzione