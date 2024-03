Spinadello celebra la bella stagione con l'Ode alla primavera

€5 per gli adulti, mentre per i ragazzi sotto i 14 anni la partecipazione è gratuita

Con il primo evento della rassegna “Ode alla primavera” Spinadello dà il benvenuto alla nuova stagione, organizzando un pomeriggio in mezzo ai colori e ai profumi della natura primaverile. L’appuntamento è per domenica 24 marzo alle ore 15.30 per una passeggiata lungo i sentieri che circondano l’acquedotto in compagnia dello chef Andrea Erbacci. Sotto la guida esperta dello chef Erbacci si andrà alla ricerca dei fiori e delle erbe spontanee commestibili che caratterizzano questa stagione. Al termine della passeggiata, in una breve dimostrazione culinaria lo stesso Erbacci illustrerà con maestria come utilizzare alcune delle specie trovate lungo percorso nella preparazione di ricette uniche e gustose, ispirate dalla natura stessa.

Il costo per partecipare all'evento è di €5 per gli adulti, mentre per i ragazzi sotto i 14 anni la partecipazione è gratuita. È necessaria la prenotazione entro il 23 marzo, compilando il form disponibile sul sito. Tutte le informazioni riguardanti le attrezzature necessarie per partecipare all'evento saranno fornite al momento dell'iscrizione. I prossimi incontri in programma per la rassegna Ode alla primavera si terranno il 28 aprile e il 9 giugno, offrendo nuove opportunità di immergersi nella rigogliosa natura primaverile. L’evento è realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e Unica Reti Spa.