Spinadello celebra la Giornata della Biodiversità fra passeggiate al tramonto, erbe spontanee, suoni notturni

Domenica 22 maggio è la Giornata mondiale della Biodiversità e a Spinadello si celebrerà con due passeggiate dedicate proprio alla scoperta della varietà di esseri viventi che popolano l’ambiente.

Alle 17,30 si partirà insieme ad Andrea Erbacci, chef del ristorante Casa Artusi, per imparare a riconoscere e raccogliere le erbe mangerecce della tarda primavera. Alle 20,30, invece prenderà il via una breve escursione alla scoperta dei “Suoni della notte” con la guida escursionistica Paolo Laghi. Entrambe le passeggiate sono gratuite, e ci si può prenotare compilando il form pubblicato sul sito www.spinadello.it oppure scrivendo al numero 328 9582919.Per partecipare non occorre un’attrezzatura particolare: basta indossare scarponcini da trekking ed avere una sporta in tessuto per la passeggiata a tema erbe spontanee, mentre per la camminata serale servirà una luce frontale o pila.

Per chi lo desidera, sarà possibile prenotare un cestino con piadine, crescioncini e bicchiere di vino a cura di Ca’plet (prenotazioni via WhatsApp al numero 333 7204218). L’evento è realizzato con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli, in collaborazione con l’ex acquedotto Spinadello.

Ma Spinadello propone iniziative anche nella giornata di sabato 21 maggio. Alle ore 16 partirà una lunga escursione al tramonto con rientro in notturna, che si svilupperà tra i meandri del fiume Ronco e la panoramica piazza di Bertinoro. Si camminerà soprattutto su sentieri e carraie non asfaltate e, arrivati sul ‘balcone di Romagna’, ci si potrà ristorare con un apericena alla romagnola, prima di fare ritorno. Alle 16,30, invece, si terrà un corso riconoscimento rapaci notturni. Fino alle 19,30 si svolgerà la parte teorica, poi si passerà alla parte pratica, che prevede un’escursione nei pressi del S.I.C. “Meandri del Fiume Ronco” con partenza dal Centro Visite Spinadello: durante l’escursione sarà possibile effettuare una sessione di playback per poter verificare la presenza di allocchi all’interno dell’Area Protetta.

Maggiori dettagli sul sito www.spinadello.it