Spinadello 'Parla Acqua': doppio appuntamento al centro visite dei meandri del fiume Ronco

Spinadello continua la sua riflessione sul tema dell’acqua, con la mostra di manifesti illustrati “Parlo Acqua” e un programma di eventi collaterali che si terranno dal 23 settembre al 30 ottobre negli spazi dell’ex centrale di sollevamento e nell’area dei meandri del fiume Ronco.

Doppio appuntamento in previsione per domenica 9 ottobre: a iniziare la giornata sarà il workshop di stampa botanica tenuto da Martina Ravaioli, curatrice del brand di artigianato sostenibile Macro.glossa. La stampa botanica, detta anche eco-printing, è una tecnica di stampa su stoffa e carta che prevede l’uso esclusivo di elementi naturali come foglie, fiori, bacche, corteccia, scarti alimentari e segue un procedimento di lavoro a basso impatto ambientale. Durante il workshop, della durata di circa 4 ore, i partecipanti potranno imparare a riconoscere quali alberi possono essere utilizzati per questa tecnica, osservandoli dal vivo nell’area verde che circonda l’acquedotto. Per gli adulti il laboratorio ha un costo di 40 euro comprensivo di tutti materiali, tra cui una shopper in tela del mercato equo e solidale. Per i bambini sotto gli 8 anni che accompagnano gli adulti la partecipazione è libera. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 339 6156687 o scrivere all’indirizzo spinadello@gmail.com.

La giornata prosegue con il recupero del concerto dei Marcabru, precedentemente rinviato per maltempo. Dalle ore 17.00 sarà possibile infatti ascoltare il folk progressivo dei Marcabru, progetto che ha preso vita dalle ceneri de I Musici - gruppo fondato a Forlimpopoli nei primi anni ‘90 - e ha sviluppato una personale ricerca sulla musica popolare (soprattutto di matrice celtica) e sulla musica medievale e rinascimentale. L’ingresso è a offerta libera ed è gradita la prenotazione via mail a spinadello@gmail.com.

Nel weekend sarà inoltre possibile visitare la mostra di manifesti d’autore Parlo Acqua e consultare la selezione di circa 50 libri illustrati a tema acqua, biodiversità e natura, scelti dalla biblioteca comunale “P. Artusi” di Forlimpopoli. Parlo Acqua sarà visibile sabato dalle 15:00 alle 18:30 e domenica dalle 10:00 alle 15:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

La mostra e gli eventi sono realizzati in collaborazione con KA Nuovo Immaginario Migrante, SediciCorto Film Festival e Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa.

Maggiori informazioni su www.spinadello.it