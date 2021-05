Lo sport fa centro" torna ad animare la piazza di Forlì: dal tennis al parkour, dal golf ai balli country

Sabato 29 e domenica 30 maggio, si svolgerà in Piazza Saffi la manifestazione “Lo Sport fa centro” organizzata dall’Associazione Forlì Sport e Benessere in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Forlì. "Sono molto contento che si possa organizzare questa iniziativa che rappresenta una importante vetrina per lo sport e le diverse discipline sportive proprio nel cuore della nostra città, appunto piazza Saffi - afferma il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo -. Lo scorso anno la manifestazione ha visto la partecipazione di molte famiglie e di giovani, che hanno potuto avvicinarsi a discipline sportive, cosiddette minoritarie, ma non meno stimolanti ed intraprendere poi un percorso iniziale presso le Società sportive presenti in piazza. Sono certo che anche quest’anno verrà replicato il successo passato".

L'evento

All'interno dell'evento troveranno spazio le manifestazioni "Cammina Cammina la salute si avvicina", iniziativa di promozione della camminata, con abbinato un concorso riservato alle classi 1e, 2e e 3e primarie che premierà le classi con buoni acquisto in materiale didattico e sportivo; "Pattini sotto le stelle", spettacolo di pattinaggio artistico in collaborazione con Asd Pattinodromo Forlì; passeggiate culturali sul tema di Dante a Forlì e degli Alberi secolari del centro città che avranno un con prenotazione obbligatoria; biciclettata Street Art per visitare i murales cittadini con una guida esperta; ed un torneo Calcio Balilla umano (partecipazione aperta a tutti)

Inoltre si svolgeranno manifestazione di tennis con le scuole Sat di Forlì, laboratori per bambini, torneo di Skateboarding, prove di lancio per golf e softball, possibilità di tiri a calcio e basket e palleggi volley, esibizioni di ginnastica ritmica, artistica, arti marziali, danza, balli country, circuito funzionale. Saranno presenti sia le discipline “classiche” che quelle di nicchia: scherma, parkour, Bmx, Pump Truck, skate, frisbee. Sabato l'inaugurazione alle è fissata alle 14,30, mentre l'evento si chiuderà alle 22, mentre domenica l'evento si terrà dalle 10 alle 20.. L'ingresso è libero e gratuito. Per informazioni telefono: 3471212432 – 3204322943 e sito del www.comune.forli.fc.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...