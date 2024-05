Sport nei parchi, un'estate da vivere al Parco Urbano: parte a Forlì il progetto "Active Program”

Il progetto "Active Program” approda nel Comune di Forlì. Il format di carattere sociale organizzato dall’associazione "Time to move", patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Forlì, promosso e realizzato in collaborazione con Technogym e contenuto nel progetto Wellness Valley, propone un ricco calendario di attività legate al movimento svolto nelle principali aree verdi cittadine e sulle spiagge della Riviera. Il progetto è realizzato con l’obiettivo di aiutare le persone a recuperare l’abitudine fisica e mentale al movimento e a mantenersi attive e in salute per il periodo estivo.

Da lunedì 3 giugno, fino al 31 luglio al Parco Urbano (vicino al Chiosco del Parco) sarà possibile seguire diverse attività legate al fitness e al movimento, sotto la guida di trainers altamente qualificati tra i quali Gianluca Catanzaro, Claudio Cacia e Caterina Raneri coordinatori del format su Forlì. Nella giornata del 3 giugno si svolgerà, inoltre, l'evento inaugurale del format, dove saranno presenti anche alcuni esponenti dell'amministrazione pubblica di Forlì.

Grazie alla collaborazione con "Il Chiosco del Parco" e il ristorante "La collina dei conigli", mostrando il bracciale che attesta l'iscrizione al progetto, sarà possibile ricevere sconti e vantaggi su diversi cibi sani e gustosi così da ricaricare le energie post allenamento. Nel link www.timetomovegroup.it/active-program/ sarà possibile reperire tutte le informazioni sul progetto il programma e le diverse modalità di iscrizione. Ci si potrà anche iscrivere in loco, dal 3 giugno in poi, 30 minuti prima delle attività indicate nel programma, o inviando un messaggio WhatsApp al numero 329.2361624.



Ulteriori info sulle pagine social dedicate al progetto, su Facebook: Active Program, invece sulla piattaforma di Instagram: active_program24. Per partecipare alle attività è necessario munirsi di telo o tappetino personale. Media Partner del progetto Forlì Today.