In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili – "M’illumino di meno", il gruppo giovani di Forlì-Cesena del progetto In Cibo Civitas: Empowerment, Azioni, Territorio per una cittadinanza che nutre il futuro” organizza l’evento “Spreco alimentare e approcci circolari” che si terrà il 16 febbraio dalle ore 17 alle ore 19.00 a Forlì presso Bar Volume (Campus universitario, Piazzale Igino Lega).

L’evento, dopo la presentazione della giornata e delle realtà coinvolte, FIAB, PARENTS, WWF, Condotta Slow Food di Forlì Appennino Forlivese ospiterà una conferenza su ciclo di vita dei prodotti agroalimentari e approcci circolari, con gli interventi di Simone Amadori, Valentina Guerrieri e Andrea Vicinanza, dottorandi del dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.



Sarà possibile seguire la conferenza anche online attraverso il seguente link: https://meet.google.com/zjq-ydkq-xzu