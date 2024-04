"Stai zitta": ultimo appuntamento dei laboratori gratuiti per under35 ispirato a Michela Murgia

Sabato 27 aprile, dalle 15 alle 18, presso la Fabbrica delle Candele, si tiene l’ultimo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì. Il laboratorio teatrale, condotto da Catia Gatelli, è intitolato Stai zitta ed è legato all’omonimo testo di Michela Murgia.

La scrittrice scomparsa nell'agosto 2023, ha lasciato in questo testo riflessioni sull'uso comune di numerose espressioni discriminatorie nei confronti delle donne, tutt'ora utilizzate. Verranno esaminate alcune espressioni, proposte nel testo. Questo lavoro sarà accompagnato da un movimento vocale e corporeo, indirizzato ad una presenza scenica corale. Non è richiesta esperienza teatrale e i partecipanti potranno utilizzare abiti che ritengono consoni, purché non appaiano scritte visibili e consentano un comodo movimento fisico. Portare con sé materiale per scrivere.

Catia Gatelli. Attrice e regista. Vive e lavora a Berlino. Nel 2009 prende vita thauma da una già lunga e densa collaborazione tra Andrea Basti e Catia Gatelli, all’interno della compagnia Masque teatro. thauma si propone come luogo di collaborazione e confronto possibili, tra differenti identità artistiche. Per tanto non vuole nominarsi gruppo o compagnia, in quanto sono proprio i concetti di non appartenenza, di mancanza, di lontananza, ad interessare i fondatori di thauma. La ricerca di thauma: concetto di identità e le sue implicazioni. Tra i progetti recenti e le collaborazioni: 2009. KA-MI - 2010. [Là]…cenere - 2011. Narciso, l’infinito della mancanza di sé - 2011. Hurry Up! intermittence du coer - 2012. Orfeo, concerto dedicato ad Alda Merini - 2013. Primavera - progetto sonoro - 2013. I usually live abroad - video di Paolo Pennuti - testo e voce Catia Gatelli - 2014. the Decision - Masque teatro - CG attrice, testo - 2013. Immaginationraum - video di Timo Kreitz - con Catia Gatelli - 2014. Mnemosyne - 2016 FILM Macchina della vista e dell’udito - Regia Vincenzo Schino, CG attrice - novembre 2017 Progetto TabulaRASA - Berlino.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it - www.masque.it

Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a PRAXIS - Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide.