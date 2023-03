Stampa a ruggine: un laboratorio per imparare l'antica arte

Prezzo non disponibile

Ci sono tradizioni che riescono ad abbattere la barriera del tempo e a giungere inalterate fino ai giorni nostri L'antica stampa a ruggine romagnola è un tecnica decorativa di tradizione secolare dalle origini umili che si avvale di strumenti antichi e, soprattutto, di un'abilità manuale sopraffina tramandata di generazione in generazione. Il 7 e 14 marzo alle ore 20.30 il circolo INZIR propone un ciclo di due serate per imparare le tecniche della stampa a ruggine.

Sarà Elena Balsamini a guidare i partecipanti in questo percorso grazie alla sua pluriennale esperienza nell’antica tecnica di stampa a ruggine su tela.



Per iscrizioni corsi@inzir.it. Per partecipare alle attività occorre essere in possesso della tessera Arci