"Star chocolate, miti greci, stelle e filosofia": in biblioteca a Meldola un percorso tra degustazioni e previsioni astrali

Venerdì 22 dicembre dalle ore 19.00 alle ore 20.30, presso la Biblioteca Comunale Torricelli di Meldola, si svolgerà "Star Chocolate, miti greci, stelle e filosofia". L'evento promosso dal Comune di Meldola in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Forlì Cesena e Slowfood, condurrà alla scoperta della mitologia e degli dei greci passando attraverso le stelle e la lettura delle previsioni astrali per il nuovo anno. Il pubblico sarà coinvolto in un percorso di degustazione di cioccolato e vino per una serata all'insegna dello zodiaco, dei suoi miti e leggende tra suggestioni e sapori.

L'evento è a prenotazione obbligatoria scrivendo a holami68@icloud.com o via Whatsapp a 366 4444131