"Stato vegetale": una performance teatrale online per la Giornata internazionale delle Foreste

Il Centro di Studi Trasversali su Teatro e Interculturalità, con la collaborazione dell’Associazione studentesca SSenzaLiMITi, ospita nell’ambito della rassegna "Babele Teatrale in mascherina 2021" lo spettacolo "Stato vegetale" di Nicoletta Cappello. Un'opportunità per vivere insieme la Giornata Internazionale delle Foreste e incoraggiare il pensiero creativo e la produzione teatrale al tempo del Covid-19. L'appuntamento è per il 21 marzo alle 21.00.



Si tratta di una performance teatral-virtuale che invita il pubblico a entrare nel corpo di una pianta per provare a vivere un’esperienza di tipo vegetale e sperimentare i cicli vitali, i bisogni nutritivi e la capacità di adattamento di una pianta. L’idea che sostiene l’azione performativa di Nicoletta Cappello è provare a immaginare che Charles Darwin sia tornato sulla Terra per condurre un esperimento: salvare gli esseri umani dall’estinzione. Un modo per ritrovare sé stessi e scoprire che le piante hanno molto in comune con l’essere umano. Esse sono dotate, infatti, di geni simili ai nostri, che consentono loro di “vedere”, “annusare” e “sentire”.

Un’autentica esperienza green life da vivere stando comodamente a casa. Chi vuole potrà interagire dal vivo (nonostante lo schermo), seguendo le indicazioni del professor Darwin e lo sguardo del vostro vicino di poltrona: una pianta. Per informazioni e prenotazioni basta inviare una email a ivonne.grimaldi2@unibo.it specificando nome e cognome. Lo spettacolo è in spagnolo con sottotitoli in inglese e dura circa 35 minuti. Lo spettacolo è sostenuto dal programma “Ajuts a la creació Carlota Soldevila” del prestigioso Teatre Lliure di Barcelona.