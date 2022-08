Alla Fiera di Forlì quattro serate tra musica e cibo di strada con lo "Stay Festival"

Quattro serate all'insegna della musica e del cibo di strada. Sbarca alla Fiera di Forlì lo "Stay Festival". Si comincia mercoledì 31 agosto con la serata "Rockabilly" con Montefiori Cocktail e The Goodfellas, mentre l'indomani appuntamento con la serata "Indie" con i Dulcamara. Si continua venerdì 2 settembre con la serata "Disco" in collaborazione con la discoteca Controsenso, mentre sabato 3 settembre ci sarà una serata "Soul&Funk" con il Soul Fingers. L’ingresso è gratuito tranne per l'appuntamento di sabato: dopo le 22 si pagherà 10 euro con una consumazione inclusa.