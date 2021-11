Lo storico chitarrista di Vasco a Forlì con la sua band: in concerto la Stef Burns League

Lo storico chitarrista di Vasco, Stef Burns, arriva a Forlì con la sua 'League', che vede accanto alla sua sua chitarra e voce, Paola Zadra al basso e l'olandese Juan van Emmerloot alla batteria. L'appuntamento è per mercoledì 10 novembre, alle 21.30, all'X Ray.

A distanza di qualche anno dall’uscita di “Roots and Wings”, la Stef Burns League, band del chitarrista americano, torna sui palchi live per una serie di concerti nei club con il “Bringing it on again tour”, portata a Forlì da Relive eventi. La band porta sui palchi rock di qualità, anche nel nuovo tour che prende il nome dal singolo "Bringing It On".

Info e prenotazioni

Biglietto di ingresso 20 euro

Per prenotazioni 335 669 9605, xraypub@yahoo.it

