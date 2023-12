Stefano Fresi fa il tutto esaurito: sul palco del Diego Fabbri con "Dioggene"

Posti esauriti, al Teatro Diego Fabbri di Forlì, per Stefano Fresi che lunedì 18 dicembre alle ore 21 presenterà lo spettacolo Dioggene, un monologo scritto da Giacomo Battiato e prodotto da Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni e Argot. Lo spettacolo, con una durata complessiva di circa 90 minuti, è diviso in tre parti (tre quadri) e ruota intorno a un unico personaggio, un attore famoso che si chiama Nemesio Rea.

Nel primo quadro, HISTORIA DE ODDI, BIFOLCHO, Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti in cui Siena e Firenze si sono scontrate. Nel secondo quadro, L’ATTORE E IL BUON DIO, troviamo Nemesio nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena. Ma non è dello spettacolo che ci parla, bensì della appena avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti. Nel terzo quadro, ER CANE DE VIA DER FOSSO D’A MAIJANA, troviamo Nemesio che vive felice in un bidone dell’immondizia. Ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita. Ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it