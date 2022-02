Mille colpi di scena alla Sala San Luigi con il comico Stefano Rapone

Giovedì 17 febbraio, per la seconda data del “San Luigi Comedy Night”, la Sala San Luigi ospiterà sul suo palco il comico Stefano Rapone per uno spettacolo dai mille colpi di scena, ricco di storie che prendono una piega inaspettata e riflessioni sul presente mai sentite prima, a volte neanche dall'autore stesso. L'unica cosa che può assicurare Stefano Rapone è che “ci sarà almeno una battuta sul vaccino”.

Stefano Rapone collabora come autore con il Trio Medusa. Ha partecipato ai programmi TV "Battute?" su Rai 2, "Mai Dire Talk" con la Gialappa's Band su Italia1, "Natural Born Comedians", "Stand Up Comedy" e "CCN - Comedy Central News" su Comedy Central (SKY) e "Una Pezza di Lundini" su Rai2. Si distingue per una comicità monotono che si scontra invece con la violenza delle critiche che il comico rivolge verso se stesso e verso il mondo. Scrive e disegna fumetti quali "Marco Travaglio Zombi" e "Natale a Gotham" coi quali fa i soldi e fugge all’estero per realizzare il suo sogno: vivere come vivono i ricchi. “Muore battendo la testa in una vasca piena di monetine, senza averne mai spesa neanche una”.

Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00 e sarà aperto da Alessandro Ciacci, noto comico riminese, che da anni collabora con la Sala San Luigi. L’apertura del teatro è prevista dalle ore 20.15.

Per la serata potranno essere utlizzati entrambi i parcheggi dell’Opera Salesiana di Forlì (Via Episcopio Vecchio 7/b e Via Episcopio Vecchio, 9) adiacenti alla sala.