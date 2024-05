Stefano Simoncelli presenta la raccolta di poesie finalista al Premio Strega Poesia “Sotto falso nome”

Giovedì 9 maggio, alle ore 16, nella ex Sala del Consiglio della Provincia di Forlì-Cesena, nuovo incontro della rassegna “I provinciali: vetrina di autori e libri”. Il Centro Culturale L'Ortica presenta la raccolta di poesie finalista al Premio Strega Poesia 2023 “Sotto falso nome” di Stefano Simoncelli. In questo suo ultimo libro, dalle parole di Elisa Donzelli “il poeta, assorbito in luoghi reali dove predomina la nebbia che viene dal mare (la natia Cesenatico, la sua Cesena) e sotto falso nome, come se appunto non avesse identità, con «una grazia per così dire interiore», riduce il mondo e ce lo ripropone con una speciale nuova evidenza, un nitore fortissimo.Classe 1950, romagnolo, Stefano Simoncelli è uno dei poeti più intensi e vibranti della scena letteraria italiana. Nei suoi versi la poesia si fa luogo d’incontro con persone perdute, luogo che trascende lo spazio e il tempo, da cui scrutare il mistero della nostra posizione nel mondo.”

Dialogherà con Stefano Simoncelli la giornalista Maria Teresa Indellicati, collaboratrice del Corriere Romagna.