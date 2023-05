Arriva il Festival "Stomi"per festeggiare l’ex acquedotto Spinadello: escursioni, suoni, workshop e incontri

Al via questo sabato il festival Stomi. Emissioni di ossigeno in atmosfera, in programma nei giorni 6-7 e 12-13 maggio presso l’ex Acquedotto Spinadello: un’importante occasione per raccontare e vivere il presente e il futuro di Spinadello - Centro Visite partecipato attraverso escursioni, sonorizzazioni, workshop e incontri.

Il progetto Spinadello - Centro Visite partecipato a cura di Spazi Indecisi, Casa del Cuculo e I Meandri con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa, ha trasformato l’ex centrale di sollevamento dell’acquedotto Spinadello in un Centro Visite dell'area fluviale dei meandri del fiume Ronco, ai piedi della valle del Bidente, coinvolgendo associazioni, professionisti, realtà imprenditoriali, istituzioni museali e cittadini.

Nato nel 2016 con un’apertura temporanea, nel 2019 il Centro Visite partecipato diventa una realtà stabile e continuativa grazie alla convenzione con il Comune di Forlimpopoli: da allora l’ex acquedotto ha registrato oltre 200 giornate di apertura, ospitando tra mostre, festival, residenze, passeggiate, workshop, concerti e laboratori per scuole che hanno visto la partecipazione di oltre 3000 persone. Sono stati inoltre realizzati il sito internet www.spinadello.it, una segnaletica eco compatibile dei sentieri, una mappa cartacea e avviati diversi progetti partecipati che negli anni hanno coinvolto oltre 40 associazioni e realtà nel territorio.

Per festeggiare il passato, il presente e il futuro dell’ex acquedotto i promotori del progetto organizzano il festival STOMI, che invita la cittadinanza a scoprire anche il nuovo allestimento realizzato per il Centro Visite. A partire dal 6 maggio, presso la centrale di allestimento saranno infatti stabilmente a disposizione dei visitatori informazioni, fotografie, audio interviste, pubblicazioni e altri materiali raccolti in questi anni in collaborazione con volontari e realtà del territorio.

Nel primo week end di Stomi sono in programma numerose iniziative rivolte a fruitori di tutte le età. Sabato 6 maggio si parte in orario pomeridiano con il corso di stampa botanica a cura di Martina Ravaioli e la passeggiata- laboratorio rivolta ai bambini dai 4 ai 10, realizzata in collaborazione con l’illustratrice di albi per l’infanzia Paola Pappacena.

Alle ore 17:30 appuntamento con l’inaugurazione del nuovo allestimento e, a seguire, un momento di incontro dedicato alle realtà che in questi anni hanno preso parte alla programmazione annuale e ai diversi progetti partecipativi realizzati. L’incontro con gli “amici di Spinadello” è pubblico e sono invitati tutti coloro che desiderano conoscere meglio il Centro Visite partecipato e i suoi prossimi passi. Oltre che in autonomia, l’acquedotto sarà raggiungibile con una biciclettata in partenza alle ore 16:00 da Ex Atr (Via Ugo Bassi 16, Forlì). Sono previsti tratti di sterrato e il mezzo consigliato è la mountain bike o una robusta city bike.

Alle ore 21:30 sarà la volta della sonorizzazione “Catopter", con il duo Mattia Loris Siboni e Giulio Stermieri che accosta Rhodes ed elettronica e prende ispirazione dai sistemi ottici basati sulla luce riflessa. Per l’occasione, sabato 6 maggio sarà inoltre possibile pernottare con la propria tenda sotto le stelle, nell’area verde limitrofa all’acquedotto.

Domenica 7 maggio il programma riprende dalla mattinata con l’apertura alle ore 10:00 del Centro Visite e la passeggiata dedicata alla scoperta degli alberi monumentali di Villa Paulucci Merlini, insieme alla guida ambientale escursionistica Danio Miserocchi.

La seconda passeggiata della giornata, con avvio alle 15:30, sarà dedicata al riconoscimento dei fiori e delle erbe spontanee mangerecce che potremmo riconoscere e raccogliere in compagnia di Andrea Erbacci, chef del ristorante Casa Artusi.

A chiudere il primo weekend di iniziative sarà alle ore 18:00 "Pagine per l'ambiente": un incontro con gli autori Michele Lanzoni e Andrea Fantini, che presenteranno i loro libri “Il respiro della foresta. Alla ricerca del segreto che può salvare la nostra specie” e “Un autunno caldo”.

Nel corso delle due giornate sarà possibile passeggiare ed esplorare l'area dei meandri del fiume Ronco in autonomia, portare un telo per fare un picnic o gustare le specialità di Ca’plet - Food boutique e i vini dell’Azienda Agricola La Via del Colle.

Tutti i dettagli sugli appuntamenti in programma e su come raggiungere Spinadello lasciando l’auto nei parcheggi consigliati sono disponibili su www.spinadello.it/stomi-festival