La storia della Pieve di San Donato a Polenta nel racconto di Gabriele Zelli e Marco Virocli

In occasione della pubblicazione del libro "I luoghi di Paolo e Francesca nel Forlivese. Polenta di Dante, Giaggiolo, Castelnuovo, Cusercoli" di Marco Viroli e Gabriele Zelli, fotografie di Tiziana Catani e Dervis Castellucci, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 16.30, presso la Pieve di San Donato, via Polenta 480, Bertinoro, si svolgerà un incontro per raccontare la storia del millenario luogo di culto e del Castello dei da Polenta, famiglia che ospitò Dante a Ravenna dal 1317 al 1321. Saranno presenti gli autori.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione. Partecipazione libera nel rispetto della normativa vigente anticovid. Non occorre prenotare. Per informazioni: Gabriele Zelli 3493737026 - gabriele.zelli@gmail.com.

