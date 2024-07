"Storia della terra": a Meldola nuovo appuntamento con il teatro per famiglie

Spettacolo “astronomico” all’Arena Hesperia di Meldola per la rassegna estiva “A teatro in famiglia” organizzata dall’amministrazione comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri. Venerdì 26 luglio, alle ore 21.15, Danilo Conti della compagnia TCP tanti cosi progetti sarà in scena con Storia della terra, uno spettacolo divertentissimo per tutti i bambini e tutte le bambine, realizzato anche l’utilizzo di oggetti e pupazzi, alla scoperta del cosmo, della genesi del nostro pianeta e del sistema solare; un viaggio nelle leggende che tentavano di spiegare i fenomeni naturali; infine un viaggio nell’animo umano studiandone sentimenti e paure.

L’equipaggio della prima missione spaziale interamente romagnola, costituito dal comandante Nikopol, dal Professor Porcellino, bibliotecario e costruttore di apparecchiature scientifiche, da Mr. Wendall, un piccolo gorilla che ha imparato il linguaggio degli umani e dalla biologa ricercatrice Mamma Capra, ha osservato il pianeta dallo spazio e divulga le sue ricerche. Attraverso l’utilizzo di oggetti, visioni, testi, leggende e con la partecipazione di divertenti pupazzi, si sviluppa e si indaga in modo poetico sulla nascita del nostro pianeta, su come i primi uomini tentavano di conoscerlo, abitarlo e rappresentarlo, su come la scienza ne ha spiegato le origini, su come in seguito è stato definito nelle carte geografiche e, in un gioco linguistico, di come Terra abbia tanti sinonimi e derivati. Teatro d’attore, oggetti, figure e pupazzi

Ingresso gratuito. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Dragoni. Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it