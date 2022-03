“Storia di un no”: alla Fabbrica delle Candele lo spettacolo frutto del confronto con i giovani

Il Tavolo permanente delle Associazioni porta lo spettacolo “Storia di un no” alla Fabbrica delle Candele il 3 e 4 aprile 2022. Il Tavolo prosegue nel suo impegno per la prevenzione alle varie forme di violenza, bullismo, discriminazione, attraverso azioni preventive ed educative. Dopo la recente presentazione del libro di Anarkikka “Smettetela di farci la festa” a studenti e cittadinanza come prima tappa socio- educativa, ora il secondo stadio del percorso di prevenzione attiva che consiste nella rappresentazione teatrale “Storia di un no”, che offrirà nuovi spunti di discussione e riflessione ai giovani del territorio ed agli insegnanti, operatori ed educatori scolastici.

L’opera teatrale della Compagnia Arione-De Falco “Storia di un no” di e con Annalisa Arione e Dario De Falco, con musiche di Enrico Messina, si basa su testi e parole frutto di partecipati e intensi laboratori con i giovani. Utilizza le parole chiave educazione sentimentale, parità di genere, stereotipi di genere, amore tossico e violenza di genere, affrontando questi delicati temi con linguaggi e approcci frutto proprio del confronto con i giovani, i soggetti più sensibili a cui rivolgersi per una sana educazione e crescita psicologica, nel rispetto e autodeterminazione di sé stessi, e migliorando i rapporti con gli altri, soprattutto se diversi da noi. Un’opera teatrale per “parlare con loro” e non “dire a loro”, per renderli protagonisti di un percorso di crescita, facendoli interagire, dopo lo spettacolo, con domande, risposte, riflessioni con gli artisti stessi.

Il programma prevede un doppio spettacolo presso la Sala Teatro della Fabbrica delle Candele di Forlì: il 3 aprile ore 21.00 esibizione aperta alla cittadinanza, insegnanti operatori scolastici, con ingresso a offerta libera, mentre il 4 aprile ore 9.30 spettacolo riservato agli studenti e loro accompagnatori, con ingresso gratuito. L’iniziativa del Tavolo si realizza in collaborazione con il Centro Donna comunale di Forlì, il Teatro Testori e con il patrocinio oneroso degli Assessorati Pari Opportunità e Politiche Giovanili del Comune di Forlì.

Alla Sala Teatro si accede con green pass e mascherina FFP2. I posti sono limitati, per info e prenotazioni: Coord. Tavolo Violenza cell. 3331634991 - Centro Donna 0543 712660