"Storie d'arte e di critica tra Ottocento e Novecento": Claudio Spadoni presenta il suo libro a Santa Sofia

Giovedì 30 giugno, alle 21.00, presso il Parco della Resistenza di Santa Sofia, verrà presentato il volume dal titolo "Storie d'arte e di critica tra Ottocento e Novecento" di Claudio Spadoni (Maretti Editore, 2021).

Si tratta di una raccolta di scritti, nati per occasioni diverse nel corso di un trentennio, ma in cui il grande Andrea Emiliani intravedeva un comune filo conduttore: il ruolo svolto da storici e critici nel corso di due secoli, l'Ottocento e il Novecento, in vicende che hanno segnato la storia dell'arte. Erano, in particolare, alcune figure a lui ben familiari ad interessarlo, come ad esempio Corrado Ricci, Roberto Longhi, Francesco Arcangeli, Giovanni Testori.

Claudio Spadoni, acuto e raffinato critico e storico dell'arte, è stato allievo di Francesco Arcangeli, docente di Storia dell'Arte e direttore dell'Accademia di Belle Arti di Ravenna. Ha fatto parte dei comitati scientifici di diverse istituzioni, tra cui la Biennale di Venezia, la Quadriennale di Roma e Arte Fiera di Bologna. Dal 2002 al 2014 ha diretto il MAR – Museo d'arte della Città di Ravenna, per il quale ha realizzato importanti mostre d’arte.

In occasione dell’evento, organizzato da Sophia in Libris in collaborazione con il Comune di Santa Sofia, Spadoni dialogherà con Caterina Mambrini, Direttrice della Galleria d’arte contemporanea “Vero Stoppioni” di Santa Sofia.

La serata è ad ingresso libero.