"Storie di donne", appuntamento al teatro "Il Piccolo"

La prima edizione del bando "Forlì: storie di donne" promossa dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Forlì è stata presentata alla cittadinanza il 29 novembre scorso riscontrando una folta presenza di pubblico. In tale occasione sono state presentate le storie sia di donne vissute nel passato sia di donne del presente candidate dalle e dai partecipanti al bando pubblicato a novembre. Storie di donne che, in vario modo, hanno segnato la storia della nostra città e la memoria comune. La partecipazione ha consentito la raccolta di 35 narrazioni evidenziando aspetti straordinari di vite solo apparentemente ordinarie. Il bando, in questa sua prima edizione, ha avuto un carattere sperimentale e ha permesso di raccogliere le osservazioni delle persone proponenti. Il gruppo di ricerca biografica ha indicato i nomi delle diverse candidate contattandole, nel caso di donne del presente, o cercando tra documenti e cronache per le candidate del passato. I risultati di questa prima raccolta sollecitano verso una nuova edizione riveduta e migliorata del bando e delle modalità di candidatura e raccolta. In considerazione dell'interesse suscitato si è dato vita a una seconda fase del progetto che si concretizzerà Sabato 18 marzo 2023, alle 20:30, presso il Teatro "il Piccolo" in via Cerchia 98.



L'iniziativa si colloca all'interno del programma dedicato alle giornate dell'8 marzo "Insieme per le donne" La Commissione Pari Opportunità, presieduta dalla Consigliera Maria Teresa Rinieri, oltre a curare la raccolta di storie di Donne forlivesi in un volumetto, ha proposto di valorizzare l’importante patrimonio di memorie al femminile della Città attraverso un'originale trasposizione scenica a cura del gruppo teatrale "Compagniabella" di Giampiero Pizzol. L’intento è quello di comunicare la memoria attraverso il teatro, con gioia, e trasformare quel teatro in testimonianza diretta dei valori, delle fatiche, della forza di tante donne del passato e del presente che in modi quanto mai differenziati hanno contribuito alla crescita della comunità cittadina.



A tutte coloro che hanno donato le loro storie e a coloro che hanno contribuito a raccoglierle e a trascriverle per farne patrimonio comune verrà donata una pergamena di partecipazione all'evento e una copia di un volumetto che raccoglie le narrazioni. Saranno riservati dei posti per proponenti e candidate e si chiede di confermare la presenza al numero 0543/712429 o alla seguente email: claudia.portolani@comune.forli.fc.it.

Lo spettacolo sarà ad ingresso gratuito con offerta libera. L'importo delle offerte verrà interamente devoluto alla Casa Rifugio per le donne vittime di violenza.

L'invito è esteso a familiari, eredi e a tutte le persone interessate.