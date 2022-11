Storie di donne del passato e del presente: Forlì racconta

La prima edizione dell'iniziativa "Forlì: storie di donne" promossa dalla Commissione Pari opportunità del Comune di Forlì, verrà presentata alla cittadinanza martedì 29 novembre alle ore 16,00 presso la sala Randi nel Palazzo Comunale.

L'iniziativa si colloca all'interno del programma dedicato alla giornata contro la violenza sulle donne. L'appuntamento si pone come obiettivo quello di raccontare storie di donne che si sono contraddistinte per le loro vite, storie ed azioni. Racconti del quotidiano, di esperienze, sogni e ambizioni che contribuiscono a fare emergere sforzi di donne che possano essere di esempio ed ispirazione per altre donne.Sono state segnalate storie di donne del passato e del presente che si sono particolarmente distinte per coraggio, dedizione al lavoro, azioni di contrasto alla violenza di genere, umiltà, umanità e generoso e disinteressato impegno verso la propria comunità in ambiti come quello sociale, sanitario, artistico, sportivo, del volontariato, del Terzo settore, ecc.

L'iniziativa, alla sua prima edizione, ha avuto una risposta significativa da parte della cittadinanza e sono giunte complessivamente ben 35 storie di donne forlivesi che contribuiranno a costruire il primo nucleo di memoria storica al femminile della città di Forlì. Sono state invitate tutte le persone che hanno segnalato le storie per un momento di reciproca conoscenza e di confronto.

Saranno presenti l'assessora Andrea Cintorino, la presidente della Commissione Pari Opportunità Maria Teresa Rinieri e il responsabile del progetto Ermes Fuzzi, per un ringraziamento rivolto a tutti i partecipanti. Nel corso dell'incontro verrà inoltre illustrato il programma riferito al proseguimento dell'iniziativa per il futuro nella prospettiva di creare una mnemoteca dedicata alle figure femminili forlivesi.