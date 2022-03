Storie di migrazioni al femminile nel giorno della festa della donna

“Memorie di vita e di migrazione al femminile”, Persiani Editore. Non poteva esserci giorno migliore dell’8 marzo, festa della donna, per la presentazione forlivese dell’ultimo libro della scrittrice meldolese Astrid Valeck. Il volume sarà proposto martedì, alle 17:30, nella sala mensa della Scuola Primaria “A. Focaccia”, in viale dell’Appennino, 496. L’incontro sarà condotto da Maria Teresa Luongo, dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo numero 8, da Lisa Tormena, giornalista e da Ermes Fuzzi dell’Associazione culturale Parolefatteamano, con la partecipazione dell’assessore comunale all’Istruzione, professoressa Paola Casara. Sarà presente l'autrice.

“Memorie di vita e di migrazione al femminile” è un libro dedicato alle donne e racconta di viaggi, di per sé un archetipo nella storia dell’umanità. “Eppure - nota l’autrice - sono per lo più gli uomini a raccontare i propri movimenti nel mondo. Forse che le donne, visto che si spostano anche loro, non hanno nulla da dire?”. E’ il tentativo di rispondere a questa domanda, che ha spinto la Valeck a raccogliere le storie di cui il libro è intriso. “Si tratta di donne che, pur dovendo affrontare difficoltà e fragilità prima e dopo la migrazione, non vestono mai i panni della vittima. Al contrario mostrano una forte resistenza e una notevole capacita di reinventarsi”.

Il tema del viaggio, che si trasforma spesso in migrazione, è il punto di avvio di una serie di incontri tra l’autrice e sette intervistate, a cui è stato chiesto di narrare la propria vicenda umana. Si tratta di persone con almeno due cose in comune: hanno tutte compiuto un’esperienza migratoria e nelle loro traiettorie c’è Meldola come punto di partenza per alcune e di approdo o di passaggio per altre. La cittadina bidentina è una realtà molto significativa sul fronte delle migrazioni, essendo stata interessata, fra gli anni 50 e 60 del secolo scorso, da un flusso notevole di famiglie giunte dalla Campania e dalla Basilicata. Sono tanti i Paesi che, come luoghi di origine o di destinazione, vengono attraversati nei racconti delle donne coinvolte: l’Italia, ovviamente, ma anche la Francia, la Romania, la Norvegia, la Finlandia, la Nigeria e il Canada.

“Una delle cifre di questo testo è proprio nella pluralità che narra, capace di fare dismettere etichette e stereotipi spesso attribuiti alle donne migranti, effetto ottenuto anche mediante la scelta originale di tenere insieme storie di emigrazione e di immigrazione da e verso l’Italia. In una società in cui lo spazio della narrazione di sé rischia di essere sempre più frantumato, autoreferenziale e poco propenso all’ascolto, questo libro apre uno spazio narrativo importante in quanto frutto di incontri”.

Il volume è frutto delle ricerche biografiche condotte per l'APS “Parolefattemano” di Meldola, di cui l'autrice è socia fondatrice. L'associazione è infatti punto di riferimento sul territorio della Provincia di Forlì-Cesena, come in quelle limitrofe, per la promozione della cultura autobiografica e delle biografie territoriali, ma opera anche in stretta collaborazione con la Libera Università dell'Autobiografia di Anghiari. A Forlì il testo tutto femminile di Astrid Valeck è disponibile presso “La botteghina del libro” di via Giorgio Regnoli, 38.