Storie vere dal conflitto dell'Ex Jugoslavia con "La Scelta" di Marco Cortesi e Mara Moschini

Al teatro Verdi di Forlimpopoli la scena è per "La Scelta" di Marco Cortesi e Mara Moschini, mercoledì 25 gennaio alle 21. L'appuntamento è con il racconto di quattro storie vere provenienti dal conflitto in Ex Jugoslavia: storie vere di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di ribellarsi ai pregiudizi, di rompere la catena dell’odio e della vendetta, persone che hanno avuto la capacità di vedere oltre il loro egoismo e di rischiare la loro vita per gli altri. Storie vere, autentiche, genuine, storie effettivamente raccolte con un piccolo registratore sui campi di battaglia dalla bocca stessa dei sopravvissuti.

