“Strade di donne”: tre incontri con i ragazzi delle scuole per conoscere le grandi donne della toponomastica di Forlimpopoli

Si può prendere spunto anche dalla toponomastica per riflettere su pari opportunità e ruolo delle donne nella società. È quello che avverrà per tre sabati a Forlimpopoli con l’iniziativa “Strade di donne. Vita alla via. Alla scoperta di donne significative passeggiando per le vie di Forlimpopoli”, che guiderà i partecipanti in un percorso di conoscenza e di ricerca della figura femminile e del suo ruolo nella storia.

Nata dalla collaborazione con l'Associazione Teatro dei Piedi, l’iniziativa coinvolge 2 classi della scuola primaria Don Milani e 2 classi della scuola secondaria Marinelli. Dall’inizio del 2022, i ragazzi hanno studiato alcune figure femminile a cui sono intitolate strade e piazze della città artusiana e ne hanno tracciato un breve ritratto con tecniche diverse, dal disegno alla poesia, dalle canzoni ai video. Il risultato di questo lavoro verrà presentato dai ragazzi, con l'aiuto di un esperto conduttore, in tre appuntamenti aperti alla cittadinanza che si svolgeranno nei luoghi dedicati a queste grandi donne,

Si comincia sabato 7 maggio alle ore 16 nel parcheggio di via Rita Levi Montalcini: insieme a Fabiola Crudeli, la 4C Don Milani racconterà Ipazia d'Alessandria e Rita Levi Montalcini mentre la 3C parlerà di Annalena Tonelli.

Sabato 21 maggio alle ore 11, l’appuntamento sarà in via Caterina Sforza ang. via Roma, con Denio Derni, sarà proprio Caterina Sforza, la protagonista del lavoro svolto dalla 1B Marinelli.

Infine, sabato 28 maggio alle ore 11 in via Iris Versari ang. piazza Silvio Corbari, gli studenti della 3E Marinelli, insieme a Sabina Spazzoli racconteranno Iris Versari e Nilde Iotti.

In occasione degli incontri, a tutti gli intervenuti sarà distribuito un pieghevole che illustra brevemente le 14 donne alle quali è stata intitolata una strada o una piazza forlimpopolese. In caso di pioggia gli incontri si terranno nella Sala del Consiglio comunale in piazza Fratti.

Con “Strade di donne” continuano le iniziative per la cittadinanza legate al progetto "Pari opportunità per un'opportuna parità" del Comune di Forlimpopoli con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.