"Stranizza d'amuri" alla Sala San Luigi dal 27 al 31 maggio

Dal 27 al 31 maggio la Sala San Luigi propone il film di Giuseppe Fiorello "Stranizza d'amuri", ambientato nell'estate 1982 in provincia di Catania. Durante le partite dei Mondiali di calcio, con l’Italia in volata verso la coppa, Nino e Gianni sono due sedicenni che si conoscono per caso per un incidente in motorino. Diventano amici, passano le giornate insieme, tra la spiaggia e lavori saltuari, e il loro sentimento cresce e si sfuma in qualcosa di più grande. In tutto questo, Gianni da tempo è bersaglio di bullismo e anche in famiglia le cose non vanno meglio. Quando le maldicenze sui due crescono, si attiva una vertigine di violenze senza ritorno.





IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 27 maggio ore 21



mercoledì 31 maggio ore 21.00