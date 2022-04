Il cibo di strada torna a Forlì per due weekend lunghi: tra cibo e spettacoli ecco lo Street Food Festival

Otto giorni di cibo di strada con le migliori cucine su ruote animeranno l'area de I Portici. Street Food Festival Forlì approda in città, a due passi dal centro, da giovedì 28 aprile a domenica 1 maggio e da giovedì 5 a domenica 8 maggio. Food truck con le tradizionali proposte culinarie nazionali, intrattenimento per tutte le età, gonfiabili, animeranno piazza Orsi Mangelli dalle 11 alle 23 .Trucca bimbi dalle 17 alle 21, spettacoli di artisti di strada, dai mangiafuoco alle danzatrici aree faranno da cornice al cibo. Ingresso gratuito. Per informazioni: 338 1465328.