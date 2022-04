Griglie in fiamme in piazza Morgagni con "Stuzzica-Festa di primavera": cibo, musica live ed intrattenimento

Prezzo non disponibile

Piazza Morgagni viene invasa dalla primavera dal 21 al 24 aprile con ‘’Stuzzica-Festa di primavera’’. Una festa in pieno stile campagnolo con tanta carne alla griglia e primi romagnoli. Il festival sarà caratterizzato anche da musica live con il ‘’Trio Santa Maradona’’ venerdì sera e i ‘’Same Old Shoes’’ il sabato, inoltre la domenica ci saranno giochi e intrattenimento per famiglie e bambini con la collaborazione di Billo Circus.

La festa si animerà a partire dalle 18 per tutte le giornate dell'evento. I concerti nelle giornate di venerdì e sabato inizieranno alle 22, mentre l'intrattenimento di Billo Circus sarà alle 21.