Su il sipario sul tour di Tramonto Divino: si parte da Modigliana con una tappa solidale

Su il sipario su Tramonto DiVino. Si parte da Modigliana, in una località tutt’altro che casuale. Cittadina tra le più dinamiche del panorama enologico della Romagna, Modigliana è stato uno dei territori più gravemente colpiti dall’alluvione lo scorso anno. E proprio per raccontare la sua voglia di riscatto e la capacità dei produttori di rialzare la testa parte da qui il tour del gusto che valorizza i vini e i prodotti tipici dell’Emilia Romagna.

Appuntamento venerdì 28 giugno dalle ore 18.30 al Mercato Coperto con una speciale tappa a sfondo solidale i cui proventi saranno devoluti in beneficenza a favore dei territori colpiti. In degustazione ci saranno i vini emiliano-romagnoli proveniente da tutti i territori regionali serviti e raccontati dai sommelier di Ais Romagna ed Emilia. In accompagnamento assaggi finger food di prodotti certificati regionali a cura della locale Pro-loco.

Più nel dettaglio, al Mercato Coperto, in pieno centro storico sarà allestito un grande banco d’assaggio con ben 150 etichette di vini regionali in degustazione: dagli autoctoni romagnoli, Albana, Sangiovese, Trebbiano, Pagadebit e Famoso, ai Pignoletto Doc e Docg dei Colli Bolognesi ai freschi e frizzanti Lambrusco, alle Malvasie di Parma, al Gutturnio piacentino fino ai blend con i vitigni internazionali. Insomma, una panoramica dell’intera Emilia-Romagna enologica con i vini presentati e serviti dai sommelier Ais pronti a raccontare le peculiarità delle referenze in assaggio. Ad accompagnare i vini, piattini finger food di salumi e formaggi regionali certificati Dop e Igp, anche in questo caso per un viaggio nei sapori regionali.

Il costo d’ingresso è di 15 euro che comprende 6 ticket vini + 2 ticket per gli assaggi food. L’incasso della serata devoluto in beneficenza a favore del territorio.

Tour di Tramonto DiVino

Quella di Modigliana è la prima di sette tappe di un tour che da 19 anni sposa i vini regionali ai cibi a qualità certificata (Dop e Igp), insieme a cultura enogastronomica e turismo. Molte le novità dell’edizione 2024, che dopo l’ouverture di Modigliana, in Romagna tocca Milano Marittima con il Craft Gin Summer Fest – Novebolle Lounge il 19 luglio. Dopodiché si va a Riccione (26 luglio) e Cesenatico (2 agosto). Le tappe successive sono in Emilia: Scandiano (6 settembre), Ferrara (11 settembre) e Piacenza (14 settembre).

Attori di questo percorso enogastronomico un piccolo esercito di sommelier, chef, addetti ai lavori, giornalisti, blogger e storyteller pronti a raccontare al pubblico le perle del gusto messe a disposizione dai Consorzi e dalle cantine regionali. Sui banchi d’assaggio protagonisti saranno 30 tipologie di vini a denominazioni fra Doc, Docg e Igt per un ammontare complessivo di quasi mille diverse etichette che i sommelier Ais racconteranno e abbineranno a una generosa selezione dei 44 prodotti Dop e Igp regionali curata e servita da studenti e docenti degli Istituti alberghieri dei vari territori.

Info: https://shop.emiliaromagnavini.it/

Chi organizza

Tramonto DiVino è un evento di Enoteca Regionale Emilia-Romagna, realizzato in partnership con l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna, APT Servizi, organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna. Partner dell’edizione 2024 sono l’Associazione CheftoChef emiliaromagnacuochi, Casa Artusi e i Consorzi delle principali Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma e di Modena, Salumi Piacentini, Coppa di Parma e Salame Felino, Pesca e Nettarina di Romagna, Pera dell’Emilia-Romagna, Mortadella Bologna, Associazione dello Squacquerone di Romagna, Olio Extravergine di Oliva di Brisighella, Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, Aceto Balsamico di Modena, Patata di Bologna, Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale, Piadina Romagnola, Riso del Delta del Po. E ancora la Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara.