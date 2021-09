Successo per l'iniziativa su Dante della Fumettoteca nelle 'Giornate Europee del Patrimonio'

Immancabile presenza, come tutti gli anni, della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati 'Calle', nel periodo delle 'Giornate Europee del Patrimonio 2021', con un evento espositivo dell'unico Patrimonio Internazionale presente alla 'FumettoDanteca' in due aperture straordinarie nei pomeriggi di sabato e domenica scorsi. I presenti hanno potuto ammirare fumetti danteschi che non si trovano in altre realtà, un patrimonio di ben oltre 200 documenti fumettistici danteschi cartacei e digitali. "Una proposta, quindi, in grado di includere ogni fascia d’età, gruppi etnici, minoranze presenti sul territorio e persone con disabilità, proprio perché il fumetto ha caratteristiche adattabili e funzionali per ogni singolo fruitore, un vero patrimonio culturale per tutti", spiegano gli organizzatori.

Una esposizione consultabile che segue quella proposta a Vernice Fiera di Forlì proposta con successo dalla Fumettoteca, unica nella Regione Emilia-Romagna, rappresentando uno spaccato socio-culturale internazionale, che delinea e chiarisce gli aspetti legati al Sommo Poeta, Dante Alighieri, e il mezzo di comunicazione fumettistico.

"Al pubblico è stato rivolto un messaggio sociale e culturale dove l'arte, la Nona Arte, e il fumetto riveste un ruolo importante per tutta la comunità, sebbene ancora poco conosciuto, screditato e troppo vissuto con superficialità. Obiettivo dell'iniziativa è organizzare un'attività di informazione pubblica come modo per promuovere una migliore consapevolezza e necessità di coinvolgimento sociale e culturale per i cittadini. In tutti i Paesi europei si svolgono eventi per celebrare queste giornate, e la Fumettoteca Regionale consapevole dell’importanza che il patrimonio culturale è indispensabile anche per un adeguato sviluppo sociale, non è da meno", concludono gli organizzatori.

Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.