Ultimo appuntamento con San Luigi Music Night: l'elettro-pop dei Sudestrada

Alla Sala San Luigi ultimo appuntamento con San Luigi Music Night, una rassegna musicale nata dalle residenze artistiche date ai gruppi musicali durante il periodo di chiusura, a causa della pandemia, dei teatri, dei cinema e delle sale prove. L’ultima data è prevista per il 7 aprile, alle 21, con il concerto live di Sudestrada.



Sudestrada è un progetto musicale indipendente con base in provincia di Forlì-Cesena. Dopo un primo approccio al mondo del pop d’autore, il progetto si avvicina progressivamente alla musica elettronica, dando vita ad una particolare forma di elettro-pop in continua evoluzione verso sonorità che confluiscono nel trip-hop, nella dub e nell’etno-elettronica d’ispirazione mediterranea.

Dopo "Arcipelago" (2018), disco d'esordio, è la volta di "Microclima" (2020), secondo album ufficiale. In entrambi i casi, a sorreggere l’impalcatura, ricorre uno dei temi principali del progetto Sudestrada: leggere dentro sé stessi all’interno del complesso mondo contemporaneo, tra precarietà e ricerca necessaria di una fuga esotica, in cerca della propria identità. Da qui, l’amore come visione quasi sempre impalpabile, l’eros come unica religione a cui soccombere, la precarietà come condizione costante, la fuga come unico mezzo per mantenersi vivi. Fughe reali o immaginate, plurali o private. Quello che si cerca in maniera spasmodica è la sacralità di un corpo, la possibilità di un’isola, l’idea di una vita “altra” lontana dall’apatia della modernità, nella perenne ricerca di un "altrove" periferico che è anche archivio di luoghi, di odori e di suoni racchiusi nelle molteplici geografie della mente. Negli ultimi due anni i Sudestrada si sono esibiti in locali come il Bronson, l’Hana-Bi e hanno partecipato a manifestazioni come l’Altura Festival sotto la direzione artistica del poeta Franco Arminio. Dopo essere stati semifinalisti al “Premio Lunezia” a Roma nel 2020, sono attualmente finalisti della XXXII Edizione di Musicultura.

La serata avrà inizio alle ore 21.00 con accoglienza degli spettatori e delle spettatrici a partire dalle ore 20.00. E’ consigliata la prenotazione dei posti sul sito www.eventbrite.it; biglietto € 6 da pagare e ritirare presso la cassa della Sala San Luigi.