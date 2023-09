"Sul Falterona": trekking alla scoperta Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

Prezzo non disponibile

L’amore per la montagna è il filo conduttore del progetto Falterona1654, che da ormai 2 anni fa parte della Carta Europea per il turismo sostenibile, che organizza una giornata dedicata alla scoperta del Appennino e delle botaniche selvatiche da cui nasce il gin. L'evento "Sul Falterona" nasce dal desiderio di educare e informare appassionati e non di montagna, sul Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Emiliano Conficoni, Guida Ambientale Escursionistica associata AIGEA, condurrà domenica 23 settembre un trekking consapevole tra alcune delle zone più suggestive e storiche del Parco, partendo (alle ore 09:00) dal parcheggio dei Fangacci: la prima tappa sarà il Monte Falterona, passando poi per il crinale del Monte Falterona si raggiungerà Capo d’Arno, dove si proseguirà verso il Lago degli Idoli, finendo al rifugio Casone della Burraia. Il trekking sarà poi seguito, per chi volesse, dall’energia del gruppo Escursionistico La Lama che accoglierà tutti i partecipanti con un pranzo a base di prodotti a KM 0, intrattenimento musicale e drinkery.

Informazioni

Difficoltà: medio facile. Distanza: 8km. Link all’acquisto del biglietto: https://www.falterona1654.it/shop/merchandising/biglietto-sul-falterona/