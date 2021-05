Sul nuovo canale Youtube dell'Archivio di Stato si presenta il volume di Maurizio Gioiello, '100 anni di sport a Forlì',

In occasione del Maggio dei Libri 2021, l’Archivio di Stato di Forlì-Cesena inaugura il canale You Tube dell’Archivio con la presentazione del volume di Maurizio Gioiello '100 anni di sport a Forlì', il 31 maggio alle ore 18. Intervengono l’autore il direttore dell’Archivio, Gianluca Braschi, l’editore Mauro Gurioli e Paola Palmiotto, autrice del saggio contenuto nel volume Allenarsi in Archivio. Le diverse discipline sportive nate e sviluppatesi nella città di Forlì sono raccontate attraverso i personaggi che ne sono stati protagonisti, i luoghi che le hanno ospitate e i documenti che le riguardano in una pubblicazione che nasce a seguito della mostra dell’aprile 2019 1919-2019 100 anni di sport a Forlì che ha visto la collaborazione di enti e istituti scolastici cittadini e la partecipazione attiva degli studenti

.L’iniziativa è inserita anche nelle manifestazioni dell’Agenda 2030 AIB –Associazione Italiana Biblioteche –Sezione Emilia-Romagna. Link al canale You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCrPc31PhT1qOKfm5qLMEb4Q

Per informazioni: tel. 0543 31217, email: as-fc@beniculturali.it.sito web: