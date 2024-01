Sul palco del teatro di Galeata arriva "La banalità del male" di Hannah Arendt

Appuntamento al teatro Zampighi di Galeata, ancora in occasione delle celebrazioni per il Giorno della Memoria, sabato 3 febbraio 21,15, quando sul palco salirà Paola Bigatto in "La banalità del male" di Hannah Arendt. Una professoressa ed una lavagna davanti ad un'immaginaria classe scolastica, Hannah Arendt che con le sue tesi rivoluzionò il concetto di bene e male . Il nuovo concetto di banalità del male rivoluziona le consuete categorie morali:il male è frutto dell’assenza di idee, di mancanza di volontà del bene, di assenza di anima non della malvagità in se.

Informazioni , prenotazioni 376 1224452, https://www.diyticket.it/events/teatro/14038/la-banalit%C3%A0-del-male. Ingresso intero 15 euro, ridotto 13 euro.



LO SPETTACOLO Nel 1963 Hannah Arendt dà alle stampe Eichmann in Jerusalem, più noto in Italia con il suo sottotitolo, La banalità del male. Si tratta di un saggio in cui la filosofa raccoglie gli articoli scritti per il “The New Yorker” sul processo al tenente colonnello delle SS Adolf Eichmann, tenutosi a Gerusalemme nel 1961. Eichmann, con il suo grigiore, il suo linguaggio burocratico, le sue frasi fatte, incarna, nello sguardo acuto dell’autrice, l’uomo senza idee, più pericoloso dell’uomo malvagio. Il nuovo concetto di banalità del male rivoluziona le consuete categorie morali: Hannah Arendt sarà così al centro di una polemica filosofica, etica e politica.

DAL 2003 IN SCENA E A SCUOLA La scrittura di Hannah Arendt, passionale nell’indignazione, raffinata nella speculazione, sempre incandescente, ha consentito di dar voce al saggio, trasformato e ridotto a monologo: la professoressa Arendt, docente di filosofia politica a Chicago nel 1963, ripercorre, in una possibile lezione, le condizioni del processo, le circostanze storiche degli eventi, le considerazioni filosofiche. Una lavagna, una carta geografica, una cattedra: gli spettatori diventano allievi e testimoni dello svilupparsi del pensiero filosofico. Superate le trecento repliche, La banalità del male è stato visto, in questi anni, da circa quarantamila ragazzi.

Hannah Arendt (1906 - 1975), filosofa, allieva di Heidegger e Jaspers, emigrata nel 1933 dalla Germania alla Francia, e da qui in America nel 1940, a causa delle persecuzioni razziali, dal 1941 ha insegnato nelle più prestigiose università americane, pubblicando alcuni tra i più importanti testi del Novecento sul rapporto tra etica e politica. Nel 1961 segue, come inviata del “The New Yorker”, il processo Eichmann a Gerusalemme: il resoconto esce prima sulle colonne del giornale nel 1963, quindi, sempre nello stesso anno, in volume, col titolo La Banalità del male. Esso susciterà una grande ondata di proteste e una accesa polemica, a causa della particolare lettura che la Arendt dà al fenomeno dell’Olocausto e dell’antisemitismo in Germania. Otto Adolf Eichmann (1906 - 1962), fu colui che, nei quadri organizzativi della Germania hitleriana, ebbe il ruolo di realizzare logisticamente la “soluzione finale”, cioè lo sterminio degli ebrei. Sfuggito al processo di Norimberga, rifugiato in Argentina, venne catturato dal servizio segreto israeliano, processato a Gerusalemme e condannato a morte. EICHMANN IN JERUSALEM Hannah Arendt osserva la macchina della giustizia di Israele con implacabile senso critico. Non esita, ebrea, a indagare le responsabilità morali e dirette del popolo ebraico nella tragedia della Shoà, né ad attribuire a tutto il popolo tedesco pesanti responsabilità durante il Nazismo e ipocriti sensi di colpa durante la ricostruzione post-bellica. È attraverso questo sguardo acuto, tagliente, spesso quasi molesto, che Hannah Arendt ci suggerisce quale sia la principale artefice delle tragedie naziste: la menzogna eletta a sistema di vita sociale e politica, la menzogna come strategia esistenziale attuata prima di tutto nei confronti di se stessi. La capacità di negarsi delle verità conosciute è il meccanismo criminale che porta il male ad essere agito inconsapevolmente o nascosto alla propria coscienza. Hannah Arendt ci offre così una formidabile riflessione sul presente: il male estremo rappresentato dal Nazismo non resta relegato nei responsabili dei massacri e dell’organizzazione, ma appare come una realtà sempre esistente, in agguato nella pigrizia mentale, nell’inattività sociale e politica, nel delegare le scelte di vita ad altri da noi, nell’usare la mediocrità come alibi morale. In una parola, nella rinuncia a quell’attività che, “da Platone in poi, siamo soliti chiamare pensiero”.