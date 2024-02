Sul palco del teatro Il Piccolo arriva Teatro Kismet in “Barabba”

Il Teatro Kismet e la regista Teresa Ludovico portano per la prima volta in scena Barabba, un’opera composta nel 2010 da Antonio Tarantino e pubblicata, nel 2021, dalla casa editrice Cue Press. Interpretata da Michele Schiano di Cola, l’opera, in scena al Teatro Piccolo di Forlì mercoledì 13 marzo alle ore 21, fa parte di un ciclo che da tempo la regista ha voluto dedicare al lavoro del Maestro.

Del suo incontro con Tarantino, la stessa Ludovico scrive: “nel 1982 ho visto lo spettacolo Stabat Mater di Antonio Tarantino, interpretato da Piera Degli Esposti, e sono rimasta folgorata da quel potente flusso di parole fatte di carne. Una scrittura magistrale che mi affascinava e mi intimoriva. Quando, qualche anno fa, Marco Martinelli ci propose uno studio per la messa in scena de La casa di Ramallah, ebbi un tuffo al cuore: ero eccitata dalla proposta e impaurita dalla verbosità della scrittura. Allora ho avvicinato il testo lentamente, cercando di assorbirlo ritmicamente e quando mi sono lasciata andare tutto è stato più semplice. Lo stesso è accaduto poi nella preparazione di Namur, Cara Medea e Piccola Antigone. Questi personaggi, spesso portatori di mitiche ferite, chiedono all’attore di essere incarnati così come si presentano: nudi e crudi, senza nessun giudizio. Frequentando negli anni il Maestro ho compreso la sua necessità di scorticare le belle parole per trovare la voce, magari rauca, di quella umanità che ha paura dell’altro, che si sente continuamente minacciata e che vive di doppiezza. Le storie di Tarantino si svolgono in interni, in spazi chiusi, ma sono sempre il riflesso del fuori e della Storia. Con leggerezza e ironia riesce a coinvolgere lo spettatore in temi di grande impegno sociale”.

Dalla prefazione dell’opera pubblicata da Cue Press: “(…) come nei suoi drammi d’esordio, torna a dare nuova vita ad un personaggio di ascendenza evangelica. Quasi integralmente in versi, in una lingua impietosa senza più privilegi di rango, dove si mescolano commedia e tragedia, il personaggio di Barabba incarna un teatro di emozioni in cui oscillano, come maschere appese a un filo, il nostro bisogno di salvezza, la nostalgia rabbiosa di un fondamento, di un’origine” (Andrea Porcheddu)

Come per le opere precedenti prodotte da Teatri di Bari, la mise en espace e le luci dello spettacolo sono affidate alla maestria di Vincent Longuemare, già da tempo collaboratore di Teresa Ludovico.

Giovedì 14 marzo alle ore 18 si terrà il terzo e ultimo Incontro del ciclo “Parole e Teatro”, organizzato al Teatro Piccolo da Accademia Perduta/Romagna Teatri in collaborazione con marmo – libreria d’Arte Contemporanea. L’Incontro, dal titolo Un albo per ogni emozione e presentato e curato da Elena Dolcini, vuole essere una riflessione sulle emozioni negli albi illustrati, un tema declinato in modo eterogeneo all’interno della vasta produzione letteraria e figurativa per l’infanzia. L’ingresso è gratuito.

