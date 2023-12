Sul palco dell'Enoteca Bistrò Colonna arriva l'Alberto Fattori Trio

Giovedì 14 dicembre l’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro ospita il quarto ed ultimo concerto della programmazione del “Dai de jazz club 2023”. Alle ore 21.30 il palco dell’Enoteca vibrerà per l’intensità dell’Alberto Fattori Trio, gruppo vincitore nel novembre 2022 del contest “Largo ai giovani” (organizzato da dai de jazz alla Fabbrica delle Candele di Forlì), parte integrante del cartellone “Jazz a Forlì - Musica per libere menti”. L’Associazione dai de jazz, infatti, da sempre rivolge uno sguardo attento verso i musicisti emergenti del jazz italiano ed il contest “Largo ai giovani” ne è testimonianza, così come l’impegno a portare sui propri palchi non solo i musicisti ed i gruppi che sono risultati vincitori della rassegna, ma anche coloro che hanno fatto parte della terna finale, per dar loro l’occasione di sperimentarsi e mettere in evidenza le loro qualità artistiche e la freschezza della loro ispirazione in piena libertà espressiva.

In particolare, il palco dell’Enoteca Bistrot Colonna, che ospita il “Ddj club”, rappresenta sicuramente un’occasione importante per avere un contatto diretto vis-à-vis col pubblico. L’Alberto Fattori Trio è formato da Alberto Fattori al pianoforte, Lorenzo Valentini al basso e Manuel Giovannetti alla batteria.

Alberto Fattori ha iniziato giovanissimo il suo percorso musicale. Pianista, ma anche chitarrista e batterista, nonché cantante, si è laureato presso il Conservatorio B. Maderna di Cesena nel 2021 con una tesi su Esbjörn Svensson, pianista jazz svedese (E.S.T. Trio), sua fonte di ispirazione. Ha partecipato a diverse masterclass con artisti come Gegè Telesforo, Massimo Moriconi e Ares Tavolazzi, approfondendo lo studio della musica d’insieme e dell’improvvisazione. Porta avanti diversi progetti con repertori originali, come il suo Trio. È da anni membro della 3Monti Band ed ha collaborato, inoltre, con compagnie teatrali.

Lorenzo Valentini, affascinato prima dal basso elettrico, ha in seguito iniziato lo studio del contrabbasso e si è laureato al Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Pur continuando la sua formazione con masterclass e corsi di perfezionamento, svolge un’intensa attività in gruppi jazz, swing e fusion, e fa parte anche della Pratello Jazz Band – PJB (“Ballata per spiriti inquieti”, album d’esordio della band di prossima pubblicazione).

Manuel Giovannetti, batterista, nel 2018 ha conseguito la laurea presso il Conservatorio F. Venezze di Rovigo, il cui dipartimento jazz è stato fondato da Marco Tamburini. In seguito, ha collaborato con diversi musicisti, fra cui Fabio Petretti, Giancarlo Giannini, Sebastiano Ragusa, Justin Sundercoe, Vince Vallicelli, Guglielmo Pagnozzi. Dal 2017 suona con la Venezze Big Band, che lo ha portato a calcare i palchi di diversi festival, suonando con Mike Stern, Paolo Fresu, Jack Walrath e il direttore d’orchestra svedese Mats Holmquist.

BIGLIETTERIA CONCERTO: 14 dicembre 2023 - BIGLIETTO UNICO € 5,00. PRENOTAZIONI CONCERTO: nicolacataldo@alice.it oppure 340 5395208 Presso il ristorante è possibile cenare prima del concerto: CENA € 25,00 (escluso vino, caffè e liquori) - PRENOTAZIONI RISTORANTE: SMS o Whatsapp 347 1230357- www.daidejazz.it