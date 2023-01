"Sull'Abitare il Corpo": laboratorio di movimento  con la danzatrice e insegnante Francesca Bertozzi

Prezzo non disponibile

Sull’Abitare il Corpo, laboratorio sul movimento con elementi di danza sensibile, approda a Forlimpopoli, nella sede di Gruppo Danza asd, Domenica 29 gennaio. Una giornata esperienziale dedicata alla ricerca del movimento consapevole, per ritrovarsi nel proprio corpo, accogliere le sue potenzialità e aprirsi alla relazione con lo spazio e con gli altri, per far emergere l’espressione creativa, individuale e collettiva.

Il laboratorio si svolgerà il 29 gennaio dalle 10:00 alle 18:00 presso GD ASD - Danza Yoga Pilates, Piazza Garibaldi 26, Forlimpopoli. Per informazioni e iscrizioni: francesca.bertozzi@gmail.com

Francesca Bertozzi, dopo la formazione con Claudio Gasparotto, Chiara Reggiani e Giulia Coliola, si diploma nel 2004 presso la Escola Superior de Dança di Lisbona e nel 2020 conclude la formazione per insegnanti di Danza Sensibile. Danzatrice, coreografa e insegnante di movimento per attori e pratiche somatiche, rivolge la sua ricerca alla coscienza e percezione del corpo attraverso differenti temi e metodologie creative.