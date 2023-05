"Sulle orme di Enea. Luigi Maria Ugolini e la scoperta di Butrinto": un viaggo con Enrico Giorgi e la musica di Vice Vallicelli

Quarto appuntamento del ciclo "Archeologia in dialogo. Il Museo “A. Santarelli”, come luogo di relazioni, ricerca, conservazione" venerdì 12 maggio alle 17.30 al Circolo Aurora di Forlì. In "Sulle orme di Enea. Luigi Maria Ugolini e la scoperta di Butrinto": il prof. Enrico Giorgi (Università di Bologna), con la partecipazione del cantautore e musicista Vince Vallicelli, condurrà il pubblico in un viaggio per immagini, musica e parole nel sito di Butrinto, per ripercorrere, tra archeologia e mito, la vicenda della sua riscoperta, nel 1924, ad opera del bertinorese Luigi Maria Ugolini.

Il Parco Archeologico di Butrinto, antica città epirota fondata da esuli troiani secondo la tradizione virgiliana, si trova sulle estreme propaggini meridionali dell’odierna Albania, al centro di una laguna ancora intatta proprio davanti all’isola di Corfù. Gli imponenti resti dei suoi monumenti, con le mura e il santuario di Asclepio, furono riportati in luce da una Missione Archeologica Italiana negli anni Trenta del secolo scorso. Nel dopoguerra a Butrinto ebbe inizio una grande stagione di ricerche dell’archeologia albanese, culminata all’inizio degli anni Novanta con l’inserimento del sito nel novero del patrimonio UNESCO. Ora un nuovo progetto italo-albanese ha ripreso gli scavi sull’acropoli rivelando tracce inattese della sua storia più remota che potrebbero gettare nuova luce anche sul mito di fondazione.

Enrico Giorgi è docente di Archeologia del Paesaggio e della Città all'Università di Bologna. Ha condotto ricerche a Pompei, Agrigento e Paestum e dirige o diversi progetti in Italia e all'Estero, tra i quali il Butrint Project in Albania in accordo con l'Istituto di Archeologia di Tirana.

Vince Vallicelli è un musicista e batterista romagnolo, fra i più rilevanti nel panorama musicale italiano. Diplomato in percussioni al Conservatorio di Pesaro, vanta numerose collaborazioni con artisti italiani e stranieri. Si occupa di energie sottili, è musicoterapista e alchimista.

Ingresso libero