"Sulle spalle dei giganti: jazz, rock, funk", si chiudono le lezioni concerto de "L'abejazzario"

Si conclude col quinto evento la cavalcata sul variegato pentagramma de "L’Abbejazzario", un insieme di parole e musica voluto e organizzato dall’Associazione dai de jazz. Il percorso, iniziato nel 2019 prima delle chiusure causate dal Covid-19, ha tratteggiato la storia complessa del jazz fra società, cultura statunitense e le sue diverse forme musicali, le cui radici hanno valicato barriere e confini.

Lunedì 14 giugno 2021 alle 21.15, dunque, nell’Arena/Teatro Verdi di Forlimpopoli, col patrocinio e contributo del Comune stesso e della Regione Emilia-Romagna, si terrà l’ultima delle cinque lezioni/concerto programmate: la narrazione di Francesco Giardinazzo (docente e ideatore della rassegna) svilupperà il tema "Sulle spalle dei giganti: jazz, rock, funk" in un continuo dialogo coi brani live guidati dal sax contralto di Cristiano Arcelli, che inanellerà i suoi fraseggi con Massimiliano Rocchetta al piano, Rosa Brunello al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.

Fra luglio e agosto, inoltre, prenderà piede un terzo progetto, il "Summer Jazz Fest" all’Arena Parco della Resistenza di Santa Sofia, col patrocinio e contributo del Comune stesso. Il festival prevede quattro importanti appuntamenti, il primo dei quali si terrà lunedì 12 luglio alle ore 21.15 con un concerto dedicato a "KIND OF BLUE. Genesi del capolavoro di Miles Davis". On stage Diego Frabetto, tromba, ed Emiliano Pintori, piano, guideranno un quintetto dalla coinvolgente creatività.

Tutti gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme in vigore per la sicurezza.

Per prenotare rivolgersi a: nicolacataldo@alice.it - mauropi@inwind.it – via SMS o Whatsapp al 335 8040081. Solo per Santa Sofia si aggiunge ai precedenti il servizio di prenotazioni telefonico del comune: 349 9503847.

Informazioni aggiornate si possono trovare: sulle pagine Facebook "Associazione Culturale dai de jazz APS", "Artusi Jazz Festival" e "Mauro Picci Daidejazz", su Instagram "daidejazz_ass.culturale" e sul sito www.artusijazzfestival.com.