“Summer Jazz Fest”, a Corniolo il concerto di Barbara Piperno e Marco Ruviaro

La seconda edizione del “Summer Jazz Fest”, progetto dell’Associazione dai de jazz col patrocinio ed il contributo del Comune di Santa Sofia, col quale l’Associazione ha una collaborazione ormai pluriennale, giunge al suo atto conclusivo sabato 6 agosto alle 21.30 col concerto di Barbara Piperno & Marco Ruviaro - Choro de rua a Corniolo (Santa Sofia) nella piazzetta antistante la Chiesa di S. Pietro.

Barbara Piperno, flauto, voce, partita da una formazione classica, ben presto ha iniziato a sperimentare altri generi musicali, esibendosi in Italia e all’estero e partecipando alla registrazione di diversi dischi. I suoi interessi musicali l’hanno spinta nel 2011 ad approfondire la musica popolare brasiliana e in particolare il genere Choro, attraverso un viaggio di ricerca e studio che l’ha portata in Brasile nel 2012. Tornata in Italia, ha registrato il primo album del progetto Choro de Rua, “Chorando na Toscana”, insieme al chitarrista e mandolinista brasiliano Marco Ruviaro e al fisarmonicista Paolo Papalini. Nel 2013 ha inciso il primo disco col quintetto “Circolo Odeòn” nel quale, oltre alla letteratura dello Choro, affronta la rilettura di alcuni brani d’autore del liscio romagnolo e della filuzzi bolognese.

Dopo varie incisioni e concerti dedicati allo Choro, fra cui quello con il pianista e compositore Giovanni Guaccero e Marco Ruviaro con composizioni inedite di impronta choristica dal titolo “A roda dos planetas errantes” (2015), nel 2020 è uscito il nuovo disco a nome Choro de rua, “Santo Bàlsamo”, con ospiti quali Gabriele Mirabassi (clarinetto) ed Elizabeth Fadel (piano). Fra i tanti altri progetti che Piperno porta avanti, nel 2021 ha registrato a Parigi, dove da un paio d’anni spesso risiede, un nuovo album con sue composizioni e brani scritti dal musicista colombiano Pedro Barrios con un quartetto di cui fanno parte anche Felipe Cabrera e Inor Sotolongo, due grandi artisti cubani (in uscita nel 2022). Marco Ruviaro, chitarra a sette corde, mandolino, di San Paolo (Brasile), vero virtuoso dei suoi strumenti, ha fatto parte di diversi gruppi di Choro, Samba e Bossa-Nova. Oltre ai duo Choro na Manga e Choro de rua, porta avanti molti progetti di musica brasiliana in Europa. L’ingresso è libero.