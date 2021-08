"Summer Jazz Fest", rimandato l'appuntamento dedicato a De Andrè: in autunno un fitto programma

Causa le avverse previsioni meteo, l’evento è stato rimandato a martedì 4 gennaio 2022 al Teatro Mentore di S. Sofia nell’ambito del festival Artusi Jazz inverno. Le attività in cantiere dell’Associazione dai de jazz proseguiranno comunque in autunno.

Il "Summer Jazz Fest", terzo progetto estivo dell’Associazione dai de jazz, col patrocinio e contributo del Comune di Santa Sofia, dopo le note di Kind of blue, l’intenso concerto del Flavio Boltro & Stefano Bedetti Hammond Quartet e l’incanto di Sous le ciel de Paris del duo Sara Jane Ghiotti e Giacomo Rotatori al Corniolo, si sarebbe dovuto concludere venerdì 27 agosto col concerto/racconto "Viva De Andrè". Causa le avverse previsioni meteo, l’evento è stato rimandato a martedì 4 gennaio 2022 al Teatro Mentore di S. Sofia nell’ambito del festival Artusi Jazz inverno.

Le attività in cantiere dell’Associazione dai de jazz proseguiranno comunque in autunno.



All’Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro, all’interno del progetto Italia Jazz Club, il 10 ottobre sarà allestita una mostra fotografica dedicata al jazz (foto di Mirko Boscolo, Roberto Cifarelli, Giordano Minora) e si terrà il concerto di Giovanni Guidi, piano solo; seguirà il 15 ottobre il concerto del trio Simone La Maida – Enrico Terragnoli – Marco Frattini.



Il 16 ottobre sempre a Bertinoro è in programma il Jazz & Wine Day con due concerti: Gaspare Pasini e Luigi Buonafede “Duende” nella Cantina Campo del Sole e Piero Odorici & Paolo Birro 4tet al Teatro Novelli.

Dal 5 al 13 novembre a Forlì sarà il momento della terza rassegna di Jazz a Forlì – Musica per libere menti e del contest di gruppi jazz formati da giovani musicisti emiliano-romagnoli alla Fabbrica delle Candele.



Informazioni aggiornate www.artusijazzfestival.com.