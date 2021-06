Si apre il "Summer Jazz Fest a Santa Sofia": "Kind of blue. Genesi del capolavoro di Miles Davis"

Prezzo non disponibile

Fra luglio e agosto, inoltre, prenderà piede un terzo progetto, il "Summer Jazz Fest" voluto e organizzato dall’Associazione Dai de jazz, all’Arena Parco della Resistenza di Santa Sofia, col patrocinio e contributo del Comune stesso. Il festival prevede quattro importanti appuntamenti, il primo dei quali si terrà lunedì 12 luglio alle ore 21.15 con un concerto dedicato a "Kind of blue. Genesi del capolavoro di Miles Davis". On stage Diego Frabetto, tromba, ed Emiliano Pintori, piano, guideranno un quintetto dalla coinvolgente creatività.

Tutti gli spettacoli andranno in scena nel rispetto delle norme in vigore per la sicurezza.

Per prenotare rivolgersi a: nicolacataldo@alice.it - mauropi@inwind.it – via SMS o Whatsapp al 335 8040081. Servizio di prenotazioni telefonico del comune: 349 9503847.

Informazioni aggiornate si possono trovare: sulle pagine Facebook "Associazione Culturale dai de jazz APS", "Artusi Jazz Festival" e "Mauro Picci Daidejazz", su Instagram "daidejazz_ass.culturale" e sul sito www.artusijazzfestival.com.