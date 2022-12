Sunday jazz brunch all'Enoteca Bistrot Colonna di Bertinoro con il Roberto Gatto quartet

Domenica 4 dicembre in orario postprandiale la programmazione autunnale del “Dai de jazz…Club 2022” vedrà l’Enoteca Bistrot Colonna inerpicarsi su scale modali, spinta dal drumming del Roberto Gatto quartet, un gruppo dalla squisita dimensione acustica, con tre giovani tra i più promettenti musicisti della nuova generazione del jazz italiano, guidati da un batterista di lungo corso, un vero talent scout alla Art Blakey. I Club, da quando sono nati, a New York, Los Angeles o Parigi, hanno le caratteristiche di vere sale concerto, nelle quali i musicisti propongono le loro composizioni, ricerche, ma anche la loro storia in una circolarità d’ascolto, in un atto creativo vis-à-vis col pubblico, come succede all’Enoteca.

Roberto Gatto è batterista e compositore che con la sua spiccata personalità ha segnato la storia del jazz italiano e non solo: dal Trio di Roma (1975) con Danilo Rea ed Enzo Pietropaoli, tutte le formazioni di cui ha fatto parte, come i Lingomania (1983/’87), sono state e sono caratterizzate dal suo drumming forgiato da un’impeccabile tecnica esecutiva, da un grande calore, da molti definito “mediterraneo”, da una continua evoluzione e ricerca timbrica. Ha collaborato con Chet Baker, Steve Lacy, Gato Barbieri, George Coleman, Lee Konitz, Kenny Wheeler, Dave Liebman, Michael e Randy Brecker, Joe Lovano, Enrico Pieranunzi, John Scofield, Mal Waldron, Franco D'Andrea, Richard Galliano, Joe Zawinul, Pat Metheny, Peter Bernstein, Enrico Rava, con cui è rimasto a lungo, Stefano Bollani, per citarne solo alcuni. Ha una ricca discografia da co-leader e leader, di cui si possono citare gli album “Sixth sense” (2015) con Avishai Cohen, Francesco Berzatti e Doug Weiss, “Now” (2018) e “My secret place” (2021) col suo attuale quartetto. Con Battista Lena ha composto le colonne sonore di diversi film di Francesca Archibugi.

Alessandro Lanzoni è un pianista e compositore dalla fertile e genuina creatività, dal tocco ispirato, che vanta una significativa esperienza concertistica internazionale. Vincitore di numerosi premi fin dai 14 anni, ha suonato al fianco di personaggi quali Aldo Romano, col quale ha inciso “Connection” (2013), Enrico Rava, Lee Konitz, Jeff Ballard, Larry Granadier, Ambrose Akinmusire, Aaron Goldberg, Ares Tavolazzi, Fabrizio Bosso, Gianni Basso, Nick Myers e molti molti altri. Con Roberto Gatto ha inciso anche l’album “Pure Imagination” (2011). Il suo ultimo lavoro è “Seldom” (2014), in cui si avvale anche della collaborazione di Ralph Alessi.

Alessandro Presti, talentuoso trombettista/polistrumentista della nuova generazione jazz italiana, autore e arrangiatore, ha una lunga serie di collaborazioni alle spalle, fra cui quella in tour con Eddie Gomez, con concerti anche a New York. Possiede un suono pieno, caldo, uno stile ricco di inventiva, e lo dimostra pienamente nel suo secondo album “Intermezzo” (2022), in cui condensa la propria evoluzione e l’ampliamento costante dei suoi orizzonti musicali da vero leader di un quintetto di eccellenza assoluta, di cui fanno parte Lanzoni, col quale suona da lungo tempo nel gruppo di Gatto, Daniele Tittarelli, Gabriele Evangelista ed Enrico Morello.

Matteo Bortone, contrabbassista, compositore e leader, è uno dei nostri giovani jazzisti già affermatosi a livello internazionale per la sua riconosciuta qualità strumentale. Cresciuto musicalmente a Parigi, è attivo in numerosi progetti, come il trio acustico “ClarOscuro” con Enrico Zanisi e Stefano Tamborrino, il quintetto elettrico franco/italiano “No Land’s”, oltre a numerose collaborazioni (Leon Parker, Cyrille Aimée, Anne Ducros, Ben Wendel, ecc.). Ha all’attivo quattro album in veste di leader.

L’ultimo appuntamento del “dai de jazz…Club 2022” andrà in scena in orario serale giovedì 15 dicembre col trio Empty Music, ovvero Marco Frattini, Gabriele Evangelista, Claudio Vignali. Col patrocinio e contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in collaborazione con l’Italia Jazz Club.

