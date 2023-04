Super tombola di beneficenza a Forlimpopoli

Prezzo non disponibile

Per tutti gli appassionati del tradizionale gioco con estrazione dei numeri e cartelle, l’appuntamento è con la Super tombola di beneficenza organizzata dal comitato di Forlimpopoli-Bertinoro della Croce Rossa Italia, per raccogliere fondi in favore dei progetti sociali “Prima infanzia sul territorio”.

La tombola di terrà giovedì 27 aprile alle ore 20.30 presso la sede CRI Forlimpopoli-Bertinoro in via Maestri del Lavoro d’Italia, 210.