Supereroi e duelli di spade: a Formì arrivano cosplayer e spettacoli a tema

Un pomeriggio tutto dedicato al mondo della fantasia, che prende vita grazie ai cosplayer, gli appassionati che indossano abiti a tema e ricreano nei minimi dettagli il carattere e i gesti dei personaggi di cinema, fumetti, videogiochi, libri e serie Tv. È quello che va in scena domenica 24 marzo a Formì, il distretto commerciale che si trova di fronte al casello dell’A14 di Forlì, dalle 15 fino alle 19.

“Super Hero Big Surprise”, questo il nome dell’iniziativa, invita grandi e piccini a incontrare i propri beniamini tra le vetrine, approfittando dell’occasione per un selfie insieme a loro o semplicemente per ammirare le elaborate soluzioni con cui vengono creati e indossati i costumi: il cosplay, ormai diffuso ad ogni latitudine, è considerato ormai non solo un hobby, ma un vero e proprio stile di vita che richiede creatività, abilità artigianali e una profonda passione per la cultura pop. Uno dei principali elementi di attrazione sarà lo “Heroes bus”, un veicolo allestito che permetterà a tutti di scattare immagini ricordo con i personaggi preferiti di comics e manga. Non mancherà uno spazio allestito a set fotografico che offrirà a tutti l'occasione di essere ammortalati insieme ai propri eroi preferiti sullo sfondo di scenografie ad hoc. Il pomeriggio sarà arricchito da spettacoli affidati a compagnie ben note agli appassionati, come la Force Academy e la Corte di Giovedia.

La prima darà sfoggio della propria abilità con le spade laser, proponendo un tributo ai duelli mozzafiato che hanno fatto la fortuna della saga di Star Wars. La seconda trasporterà gli amanti delle narrazioni di George R. R. Martin nelle atmosfere del Trono di Spade, facendo rivivere i combattimenti più esaltanti della celebre epopea fantasy. Per i piccoli avventurieri, infine, il truccabimbi ispirato ai supereroi trasformerà ogni viso in una tela per dipingere le emozioni della giornata, mentre il laboratorio creativo sarà l’occasione per dare vita a creazioni uniche.

L’evento si concluderà con la distribuzione di ovetti di cioccolata, un piccolo omaggio per celebrare l'avventura di essere eroi, anche solo per un giorno.