Supporto psicologico ai bambini con diabete: un ciclo di incontri a sostegno del progetto di Diabete Romagna

Il Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli sostiene il progetto di Diabete Romagna di supporto psicologico ai bambini con diabete grazie ad un’iniziativa di raccolta fondi che coinvolge Amedeo Furlan, psico health coach, con un ciclo di incontri online.

I bambini con diabete, essendo affetti da una patologia che gli condiziona il quotidiano, hanno sentito maggiormente violata la propria sfera di vita e di relazione con l’esterno in questi anni di pandemia e, non riuscendo a trovare la spinta dentro di sé, spesso hanno evidenziato stati depressivi che hanno ulteriormente influito sul loro stato di salute generale. Da qui la volontà del Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli di coinvolgere il Dott. Amedeo Furlan in un ciclo di incontri aperto a tutti, la cui adesione permetterà di finanziare il progetto dell’associazione Diabete Romagna che prevede il supporto psicologico per questi ragazzi e aiutarli a ritrovare la forza di combattere per la qualità della propria vita con determinazione e ottimismo, ma soprattutto a credere in loro stessi.

Il progetto si svolgerà in 5 serate di un’ora online in collegamento GoToMeeting. “Nella prima serata parlerò del volto, che significato hanno le nostre rughe e le nostre asimmetrie. Il volto e la struttura del nostro corpo riflettono la nostra natura, il nostro carattere, rappresentano la cartina al tornasole dei nostri dolori e del copione di vita che abbiamo recitato - spiega Furlan -. Nella seconda serata parlerò di come i conflitti interiori logorano mente e corpo, capiremo che il conflitto interpersonale è un evento relazionale caratterizzato dalla divergenza di interessi, obiettivi, convinzioni, tra due o più persone, detti “attori”. Il conflitto è come un elemento perturbatore esterno che irrompe all’interno di una situazione relazionale rompendo gli equilibri preesistenti e creando tensione. Nella terza serata parlerò del linguaggio dei sensi. Negli ultimi anni molte ricerche si sono concentrate sul ruolo dei sensi e la malattia, ma è difficile trovare un lavoro che renda possibile una riflessione globale sul rapporto tra linguaggio e l’insorgere della patologia. In questa serata cercheremo di capire come i sensi possono essere meglio utilizzati per vivere meglio e sani. Nella quarta serata parleremo delle nostre maschere comportamentali: un manuale d'istruzioni per una maggiore conoscenza di sé. Attraverso un test potrete capire quale è la vostra maschera che utilizzate per esprimere la vostra personalità e seguire così con più consapevolezza la spiegazione delle caratteristiche di ognuno. Sarà un viaggio che ci aiuterà a capire quali sono i meccanismi inconsci che spingono ad agire e a reagire alle varie situazioni che la vita ci presenta. Nella quinta e ultima serata parleremo quali sono i meccanismi che ci spingono ad agire o a reagire e come tutto questo influisce sul nostro stress e sulla complessa macchina delle reazioni ormonali e chimiche che modificano il nostro umore.”

“Siamo estremamente grati al Comitato Consorti Rotary Club Forlì Tre Valli, alla sua presidente la Dott.ssa Cristina Trevisani e a tutti i soci di questo club a cui siamo molto legati perché amici sempre pronti a rispondere ai bisogni delle persone con diabete più fragili. Sentire la partecipazione con cui hanno compreso le difficoltà che incontrano i nostri ragazzi e cercato il modo migliore per organizzare un evento davvero per tutti che possa essere un aiuto non solo per i nostri progetti, ma anche per chi vuole comprendere meglio se stessi ci riempie di speranza in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo”, afferma Pierre Cignani, presidente Diabete Romagna.

Gli incontri si terranno alle ore 21 del 3, 17 e 24 febbraio e 3, 10 marzo per un costo complessivo di 89 euro. Per avere ulteriori informazioni su questo progetto e sui progetti dell’associazione Diabete Romagna www.diabeteromagna.it, info@diabeteromagna.it e 388 161 3262.