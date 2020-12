Sviluppo nel territorio centrato su qualità e sostenibilità: il webinar per i neolaureati

“Qualità e Sostenibilità” è il tema del seminario di studio online, organizzato dalla Fondazione Multifor di Forlì, in programma venerdì 11 dicembre alle ore 15. Il webinar è rivolto ai giovani neo laureati, in tirocinio tramite Multifor alle imprese associate, al polo universitario locale e alle istituzioni economiche del territorio e ha lo scopo di approfondire quali risorse, quali competenze, quali investimenti siano necessari per concretizzare un nuovo paradigma dello sviluppo nel nostro territorio, basandosi sul binomio: “Qualità -Sostenibilità”.

Questa iniziativa si inserisce nelle attività che Multifor sviluppa verso i giovani neo-laureati del Polo universitario forlivese, come la piattaforma operativa “Crescita professionale”, nata per facilitare il rapporto scuola-impresa-lavoro, cercando di attrarre risorse e competenze fresche nelle imprese del territorio.

Il seminario – realizzato via web con StreamYard - verrà trasmesso in diretta sul sito della Fondazione Multifor (www.multifor.it) e sulla pagina Facebook (Multifor Fondazione) e prevede gli interventi di: Guido Caselli, Direttore del Centro Studi di Unioncamere Emilia Romagna; Paolo Venturi, Direttore di Aiccon - Centro Studi promosso da UNIBO, cooperazione e non profit; Barbara Petracci, docente di finanza aziendale e coordinatrice del corso di Laurea in Management della Economia Sociale Campus di Forlì, area economia; Doriana Togni di LibrAzione e Andrea Benassi dirigente del Gruppo Bancario Iccrea Banca - La Bcc.

La conclusione del seminario è prevista per le 16.30, sarà possibile inviare domande tramite la piattaforma web.