Swing e jazz con la Old station big band in concerto

The Old Station Big Band è una realtà forlivese nata oltre 30 anni fa che riunisce appassionati di Jazz, musicisti, musicanti, principianti e professionisti intorno ad un grande amore comune: la musica jazz. L’ensemble, diretto dal M. Michele Scucchia (precedentemente formato e diretto dal M. Gianni Ghetti) è composto di 19 elementi, inclusa la bravissima cantante Chiara Bartoletti Stella.

Mercoledì 11 maggio, alle 20:45, nella Sala don Bosco, propone un repertorio spazia dai grandi classici delle big band della Swing Era, dei ruggenti anni ‘30, Basie, Ellington, Miller, Goodman, Cole alle intramontabili melodie dei musical di Broadway, fino ad arrivare al jazz d’autore degli anni ‘50-’60 con autori come Mingus, Silver, Nelson, Monk, passando da alcuni classici dello swing italiano e strizzando l’occhio alle influenze della musica latina.



